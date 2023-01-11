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Küçükçekmece'de telefoncuya silahlı saldırı

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#Küçükçekmece#Silahlı Saldırı#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 23:22

Küçükçekmece'de telefoncu dükkanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, iş yeri sahipleri olay yerinden görüntü almaya çalışan basın mensuplarına engel olmaya çalıştı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Yenimahalle, Salih Tamcı Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce telefoncu dükkanına 4-5 el silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu iş yerinin vitrin camları inerken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Küçükçekmecede telefoncuya silahlı saldırı

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerince delil araştırması yapılırken, çevredeki güvenlik kamera kayıtları da incelendi.

İş yeri sahipleri, polisin incelemesi sırasında basın mensuplarının görüntü almasına engel olmaya çalıştı.

 

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#Küçükçekmece#Silahlı Saldırı#İstanbul

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