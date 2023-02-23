Küçükçekmece'de okul servisine beyzbol sopasıyla saldırdı

Haberin Devamı

Olay, salı günü akşam saatlerinde Sefaköy Mahallesi'nde yaşandı. Okul servisi şoförü ile bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmada sürücü, kendisine küfrettiğini iddia ettiği servis şoförüne beyzbol sopasıyla saldırdı.

Sürücü beyzbol sopasıyla servis aracının camını kırıp, kapıyı açarak şoförü darbetmeye çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sonlandırılırken, iki taraf da polis merkezine giderek ifade verdi.

Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.