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Küçükçekmece'de okul servisine beyzbol sopasıyla saldırdı

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#Küçükçekmece #Beyzbol Sopası#Saldırı
Küçükçekmecede okul servisine beyzbol sopasıyla saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 09:40

Küçükçekmece'de bir sürücü, trafikte tartışırken kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü okul servisi şoförüne beyzbol sopasıyla saldırdı. Sürücünün elindeki sopayla servis aracının camlarını kırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, salı günü akşam saatlerinde Sefaköy Mahallesi'nde yaşandı. Okul servisi şoförü ile bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmada sürücü, kendisine küfrettiğini iddia ettiği servis şoförüne beyzbol sopasıyla saldırdı.

Sürücü beyzbol sopasıyla servis aracının camını kırıp, kapıyı açarak şoförü darbetmeye çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sonlandırılırken, iki taraf da polis merkezine giderek ifade verdi.

Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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#Küçükçekmece #Beyzbol Sopası#Saldırı

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