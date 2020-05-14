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Ali ABLAY / İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 16:42,Son Güncelleme:

Küçükçekmece'de minibüsü tıkabasa dolduran şoföre para cezası

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Küçükçekmece'de minibüsü tıkabasa dolduran şoföre para cezası
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Küçükçekmece'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karara uymayarak minibüsüne 9'u ayakta toplam 18 yolcu alan minibüs şoförüne 3 bin 284 lira idari para cezası kesildi.

Küçükçekmece'de koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan minibüste 9'u ayakta toplam 18 yolcunun bulunduğu tespit edildi. Polis, taşıma sınırının yüzde 50'yi aşan oranda yolcu taşıyan minibüs şoförüne Karayolları Kanunu kapsamında, "Taşıma sınırının üstünde yolcu taşımak" ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 3 bin 284 lira idari para cezası kesti. Yolculara ise herhangi bir işlem yapılmadı.

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