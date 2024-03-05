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Küçükçekmece'de korkunç olay! Otomobilde başında vurulmuş halde ölü bulundu

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#Küçükçekmece #Otomobil#Ölü Bulundu
Küçükçekmecede korkunç olay Otomobilde başında vurulmuş halde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 11:23

İstanbul Küçükçekmece’de bir kişi park halindeki otomobilin içerisinde başında vurulmuş halde ölü bulundu. Cesedin üzerinde Mesut Özkol adına kimlik bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, Kanarya Mahallesi Halkalı Gümrük Yolunda sabah saatlerinde park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, camı kırarak kapıları açtı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde başında silahla vurulmuş olan kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı aramada ise Mesut Özkol adına kimlik buldu. Olay yeri inceleme ve Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısının otomobil ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardında ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken polis ekipleri soruşturma başlattı.

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#Küçükçekmece #Otomobil#Ölü Bulundu

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