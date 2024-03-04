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Küçükçekmece'de kaza anı kamerada

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#İstanbul#Küçükçekmece#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 12:37

İstanbul Küçükçekmece'de sol şeritte sinyal vermeden aniden çıkan sürücü arkadan hızla gelen otomobil nedeniyle panik yaptı. Arkadan gelen otomobilin sürücüsü hız kesmeyince tekrar sağ şeride geçmek isteyen sürücü panikleyince kaza yaptı.

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Kaza Küçükçekmece Atakent Mahallesi mevkii E-5 Yanyol'da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Araç kamerasına yansıyan görüntülere göre, bir sürücü kontrolsüz ve sinyalsiz şekilde sol şeride geçti. Bu sırada sol şeritte hızla ilerleyen otomobil selektör yaptı. Arkasından hızla gelen otomobil nedeniyle panik yapan sürücü tekrar sağ şeride geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Küçükçekmecede kaza anı kamerada

Önce başka bir araca ardından bariyerlere çarpan otomobil savruldu. Arkadan gelen araçtakiler ise yardım etmek yerine küfürler ederek yollarına devam etti.

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#İstanbul#Küçükçekmece#Kaza

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