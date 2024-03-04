Küçükçekmece'de kaza anı kamerada

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Kaza Küçükçekmece Atakent Mahallesi mevkii E-5 Yanyol'da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Araç kamerasına yansıyan görüntülere göre, bir sürücü kontrolsüz ve sinyalsiz şekilde sol şeride geçti. Bu sırada sol şeritte hızla ilerleyen otomobil selektör yaptı. Arkasından hızla gelen otomobil nedeniyle panik yapan sürücü tekrar sağ şeride geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önce başka bir araca ardından bariyerlere çarpan otomobil savruldu. Arkadan gelen araçtakiler ise yardım etmek yerine küfürler ederek yollarına devam etti.