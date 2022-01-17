Küçükçekmece’de kahvehaneye silahlı saldırı

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Olay, saat 21.10 sıralarında, Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi’ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, kahvehanenin önünden geçtiği sırada, içeriye doğru ateş açtı. Kurşunların isabet etmesi sonucu, kahvehanedeki iki kişi bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, kahvehanedekiler de sokağa çıktı. Yaralanan iki kişi, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, olay yeri incelemesinin ardından saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.