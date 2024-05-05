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Küçükçekmece'de Edanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

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#Küçükçekmece#İstanbul#Edanur Gezer
Küçükçekmecede Edanurun ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 09:46

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 İBB çalışanı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Edanur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri biten Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Polisin, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer çalışanı yakalamak için çalışması sürüyor.

Küçükçekmecede Edanurun ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

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#Küçükçekmece#İstanbul#Edanur Gezer

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