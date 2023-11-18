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Küçükçekmece'de doğal gaz kaçağı alarmı: Cadde kapatıldı

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#Doğal Gaz#Küçükçekmece#Kaçak
Küçükçekmecede doğal gaz kaçağı alarmı: Cadde kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 15:08

Küçükçekmece’de doğal gaz kaçağı ihbarı üzerine ekipler, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Yaklaşık bir saat sonra yapılan çalışma ile doğal gaz kaçağı kesilerek kapatıldı.

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Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde doğal gaz kaçağı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine itfaiye, polis, doğalgaz ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Doğal gaz firmasına ait ekipler ise çevrede kaçağı aramaya başladı. Ekipler, yaklaşık bir saat boyunca çevredeki dükkan, kaldırım ve binalarda arama yaptı. Kaldırımda tespit edilen kaçak yeri kazı çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile doğalgaz kaçağı kesilerek kapatıldı.

Küçükçekmecede doğal gaz kaçağı alarmı: Cadde kapatıldı

Olayla ilgili konuşan esnaf Murat Karabacak, “İtfaiyeyi aradık sağ olsun, olaya intikal ederek müdahale etti, sağ olsun polis geldi. Şuan bir şey yok, çalışmalar devam ediyor, kaçağı bulmaya çalışıyorlar. Yolu kapattılar, gerekli güvenliği aldılar” dedi.

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#Doğal Gaz#Küçükçekmece#Kaçak

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