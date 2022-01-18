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Küçükçekmece'de cenaze yemeği sırasında silahlı saldırı: 2 kişi gözaltında

#Saldırı#Küçükçekmece#Cenaze

Küçükçekmece'de cenaze yemeğinin verildiği derneğin kapısında 1 kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis, saldırıya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde cenaze yemeğinin verildiği Gümüşhane İktisadi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde meydana geldi. Dernek merkezinin kapısına çıkan derneğin eski başkan Erdal Çiçek, silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

GÖZALTINA ALINDI

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çiçek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada saldırıya ilişkin H.Ö. ve Türkmenistanlı F.Z.'yi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Küçükçekmecede cenaze yemeği sırasında silahlı saldırı: 2 kişi gözaltında

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#Saldırı#Küçükçekmece#Cenaze

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