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Küçükçekmece'de 19 otomobilin lastiklerini kesmişlerdi... 3 şüpheli yakalandı

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#Küçükçekmece#Otomobil#Lastik
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 14:15

Küçükçekmece’de Cumartesi sabaha karşı sokakta park halindeki 19 aracın lastiklerini bıçakla kesen 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde 2 Şubat Cumartesi saat 06.20 sıralarında yaşandı. Kimliği belirsiz 3 kişi sabah saatlerinde, park halindeki 19 otomobilin bıçakla kestikleri lastiklerine zarar verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayı gerçekleştirenlerin F.A., Ş.B. ve A.E. olduğunu tespit etti. Ekipler kimliklerini tespit ettiği şüphelileri aynı gün yakalayarak polis merkezine götürdü. Şüpheliler ifadelerinde olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini söyledi. F.A. , Ş.B. ve A.E. ifadelerinin alınmasının ardından 'Mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edildi.

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#Küçükçekmece#Otomobil#Lastik

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