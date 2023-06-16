Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışmadan yeni görüntüler

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İstanbul'da Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde, 24 Mart 2022'de saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili bugün görülen duruşmada, pompalı tüfekle 4 kişinin ölümüne sebep olan Beşir Karadeniz (67) ve oğlu Bekir Karadeniz'in (38) iddianamede 'Kasten öldürme' suçundan 3 kez ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca baba Beşir Karadeniz'in 4 ayrı suçtan toplamda 46 yıla kadar hapsi talep edilirken Bekir Karadeniz'in de 4 ayrı suçtan toplamda 14 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Görülen duruşmada 2 sanık da tahliyelerini talep etti.

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çatışma ANLARI KAMERADA

Öte yandan 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 grubun silahla çatıştığı anlar, yerde yatan yaralılar yer alıyor. Polis ekiplerinin havaya ateş ederek müdahale ettiği de görülüyor.