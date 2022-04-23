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Küçük Yusuf İstanbul Emniyet Müdürü oldu

#İstanbul Emniyet Müdürü#23 Nisan#Çocuklar
Küçük Yusuf İstanbul Emniyet Müdürü oldu

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Yusuf Akar’a devretti. Makam koltuğunda ilk açıklamasını yapan küçük Yusuf, “Çocuklarımızın mutluluğu, güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz. “dedi.

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Bahçelievler Koza İlkokulu Müdürü Hüseyin Türker ve Rehberlik Öğretmeni Bengü Kızıldeli beraberindeki 8 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı ziyaret etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, öğrencileri makam odasında karşıladı.

Küçük Yusuf İstanbul Emniyet Müdürü oldu

Ziyarette 3. sınıf öğrencisi Yusuf Akar, temsilen Emniyet Müdürü Aktaş’ın makam koltuğuna oturdu. 3. sınıf öğrencisi Yusuf Akar, “Ben Yusuf Akar. Bizler polis teşkilatı olarak bu kutsal görevi yerine getirmekteyiz. İstanbul İl Emniyeti Müdürü olarak çocuklarımızın mutluluğu, güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz.

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Küçük Yusuf İstanbul Emniyet Müdürü oldu

İstanbul’da parklarda ve sokaklarda özgürce oyun oynamaları ve güvenle okula gidebilmelerini, ailelerinin içinin rahat edebilmesini istiyor ve böyle bir şehir ortamını sağlamaya çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinden biliyoruz. Çocuklar ve gençler ülkemizin geleceğidir” dedi. Küçük Yusuf, polis telsizinden de polislere hitap etti. Öğrencilere hediyelerini veren İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Küçük Yusuf İstanbul Emniyet Müdürü oldu

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#İstanbul Emniyet Müdürü#23 Nisan#Çocuklar

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