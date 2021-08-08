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AA
Haber Giriş: 08.08.2021 - 22:21 | Son Güncelleme:

Küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

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Küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 16.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir markette yabancı uyruklu A.M. adlı kişinin, küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ihbarının yapıldığı belirtildi.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri tarafından şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

Şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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