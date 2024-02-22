Küçük kızın elinden parayı alıp kaçtı: O anlar kamerada

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Olay 18 Şubat 2024'te Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden ekmek almak için çıkan küçük kız, yaşadığı sokaktaki fırına yürürken sırt çantalı hırsız kızı takip etti. Kızın arkasından yaklaşan hırsız, elinde tuttuğu parayı çalarak, koşarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"EKMEK ALMAYA FIRINA GELİYORMUŞ"

Olay sonrasında yaşananları anlatan fırıncı Hasan Tilkici, "Ben kızın elinden para alındığını duydum, geldi yanımıza ağlayarak. Babasını çağırdık olayı anlattık.Uzun boylu bir çocuk vardı dedik. Kızın elinde 50 lira varmış. Arka sokaklara doğru da kaçmış, uzun boylu bir çocuk. Çok korkmuş, olay sonrasında ağladı. Bizim fırına ekmek almaya geliyordu. 10-11 yaşında bir kız çocuğu, ailesini çağırdık, ağabeyi ve babası geldi, teslim ettik kızımızı." dedi.