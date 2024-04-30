Küçük Edanur son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul Küçükçekmece’deki Menekşe Sahil Parkı’nda 26 Nisan Cuma günü ailesiyle piknik yapmak için parka giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, belediyenin kazı çalışması yaptığı 136 santimetrelik çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan Edanur Gezer için bugün Esenyurt’ta bulunan Kıraç Cemevi’nde töreni düzenlendi. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ailesi, yakınları katıldı. Edanur Gezer’in yaklaşık 2 yıldır Marmara Cezaevi’nde tutuklu olan babası Emrah Boduk da özel izinle jandarma eşliğinde cenaze törenine getirildi.

‘CİĞERİME ATEŞ DÜŞÜRDÜLER’

Edanur Gezer’in annesi Nurcan Gezer, ayakta durmakta zorlandı. Kızının ölümü sonrası vatansız ve kimliksiz olması sebebiyle Edirne’de tutulduğu geri gönderim merkezinden 12 günlük özel izinle dışarı çıkarılan acılı anne Nurcan Gezer, ‘’Çocuğumu 2.5 aydır göremedim de cenazesine geldim. Ciğerime ateş düşürdüler, sorumlular en ağır cezayı alsın istiyorum’’ diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Küçük Edanur’u parka götüren teyzesi Sinem Yaşar ise ‘’Bariyer, engel yoktu. Kazı çalışması hakkında hiçbir uyarı yoktu, güvenlik sadece ‘Ateş yakmak yasak’ dedi’’ diye konuştu.

SAVCI BİLİRKİŞİLERLE İNCELEME YAPTI

- Menekşe Sahil Parkı’na dün 11.00 sıralarında gelen cumhuriyet savcısı, iş güvenliği uzmanının da aralarında bulunduğu üç bilirkişi ile birlikte inceleme yaptı. İncelemede Edanur’un düştüğü çukurun 1 metre 35 santim derinlikte olduğu tespit edildi. Ayrıca Edanur’un yakınları ile piknik yaptığı bölge ile çukurun uzaklığı da ölçüldü. Bilirkişi tarafından hazırlanacak raporun soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi. Park havadan da görüntülendi.