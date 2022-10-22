Küçük dâhi ‘Mikailangelo’dan ‘Gurme’ tasarım

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4 yaşındayken başladığı resimde adını dünyaya duyurup, bugüne kadar Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam 21 sergi açan Mikail Akar, sanat otoritelerine göre dâhi ressam olma yolunda ilerliyor. Almanya’nın Köln şehrinde doğan ve yaşayan, Erzurumlu Kerem ve Zonguldaklı Elvan Akar’ın oğlu Mikail Akar’ın madensuyu şişeleri için yaptığı çizimler ülkede 134 yıldır üretim yapan Gerolsteiner madensuyu firmasının şişelerinde sergilendi. Kullandığı renkler ve soyut çizimlerle dikkat çeken Mikail Akar’ın atölyesinde yaptığı özel tasarım etiketlerle üretilen şişeler, sınırlı sayıda ve gurme seri olarak satışa sunuldu.

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17 MİLYON ÖZEL ÜRETİM

‘Mikail Akar Artist Edition’ etiketiyle 17 milyon adet üretilen özel seri madensuyu şişeleri yalnızca Almanya’nın önde gelen restoranlarında ve otellerinde satışa çıkarıldı. Mikail bu proje için 3 özel çizim hazırladı. Bu çizimler firmanın 3 farklı tür madensuyunun şişelerine basıldı. Mikail Akar, çizimlerini soda şişesinde gördüğünde yaşadığı sevinci şöyle anlattı: “Soda firmasından böyle bir teklif alınca çok mutlu oldum. Yeni ve büyük adımların beni beklediğini hissettim. Şişelerde kendi resmimi görünce çok heyecanlandım. 17 milyon şişenin hepsini birden depoda görme fırsatım oldu. O kadar çok şişe vardı ki sanki kasaların değil de kocaman bir binanın önünde duruyormuşum gibi hissettim.”

134 YILLIK MARKA İÇİN BİR İLK

Anne Elvan Akar ise şunları söyledi: “Gerolsteiner markasının volkan çevresinden çıkarılan madensuları Almanya’da çok tüketiliyor. Bizi arayıp Mikail’in firmaya özel çizimler yapmasını teklif ettiler ve daha önce böyle köklü bir firmanın ürünlerinde hiçbir sanatçının yer almadığını söylediler. Mikail’e bu teklifi ilk söylediğimde, ‘Nasıl yani 17 milyon şişe mi boyayacağım’ diyerek şaka yaptı.”

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BU TABLOSU 16 BİN DOLAR

Mikail, ilk sergisini 5 yaşında Köln’de açtı. Sergilenen tüm resimleri satıldı. 24 Şubat’ta açtığı sergide İstanbul’daki takipçileriyle buluştu. 100’e yakın eseriyle bugüne kadar Avrupa’nın farklı şehirlerinde 21 sergi açan Mikail’in ‘The King of New York’ eseri, Guggenheim Müzesi’nde düzenlenen müzayedede 16 bin dolara satıldı. Küçük dahi, eserlerinden kazandığı geliri ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlıyor.