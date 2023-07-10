Küçük bahçıvanlar

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Yedikule ve Ayvansaray bahçelerinde gerçekleşecek olan eğitimler, bahçıvanlık atölyesiyle kapılarını açtı. Uzman eğitmenler tarafından derslerin verileceği yaz atölyelerinde; anne-çocuk salata atölyesi, bitki bakım atölyesi, kompost atölyesi, sebze toplama ve paketleme atölyesi, turşu atölyesi, mantar yetiştiriciliği atölyesi, çocuklara özel arıcılık atölyesiyle katılımcılar kendilerini geliştirme imkânı bulurken çocuklar da kaliteli vakit geçirerek yaz tatilinin keyfini doyasıya yaşayacak.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Çocuklarımız tohum ekip, çapa yapıp, doğayla iç içe arkadaşlarıyla da eğlenirken, aileler de gönül rahatlığıyla piknik yapabilecek ve dinlenebilecekler” dedi.