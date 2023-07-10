×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Küçük bahçıvanlar

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Belediyesi#Yedikule#Çocuk
Küçük bahçıvanlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 07:00

Fatih Belediyesi, çocukların ve ailelerin yaz mevsimini verimli ve sağlıklı biçimde geçirmesi için Yedikule ve Ayvansaray Bahçe Yaz Atölyesi düzenliyor.

Haberin Devamı

Yedikule ve Ayvansaray bahçelerinde gerçekleşecek olan eğitimler, bahçıvanlık atölyesiyle kapılarını açtı. Uzman eğitmenler tarafından derslerin verileceği yaz atölyelerinde; anne-çocuk salata atölyesi, bitki bakım atölyesi, kompost atölyesi, sebze toplama ve paketleme atölyesi, turşu atölyesi, mantar yetiştiriciliği atölyesi, çocuklara özel arıcılık atölyesiyle katılımcılar kendilerini geliştirme imkânı bulurken çocuklar da kaliteli vakit geçirerek yaz tatilinin keyfini doyasıya yaşayacak. 

Küçük bahçıvanlar

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Çocuklarımız tohum ekip, çapa yapıp, doğayla iç içe arkadaşlarıyla da eğlenirken, aileler de gönül rahatlığıyla piknik yapabilecek ve dinlenebilecekler” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Belediyesi#Yedikule#Çocuk

BAKMADAN GEÇME!

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

#Hamilelik
Türkiyede 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

Türkiye'de 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz? İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

#Futbol
Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

#Sağlık