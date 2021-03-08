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Gündem
Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)-
Haber Giriş: 08.03.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Kucağında çocuğu olan kadına yol ortasında yumruk attı

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Bilecik'te henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişi, kucağında çocuğu bulunan ve eşi olduğu tahmin edilen kadına, taksiye binmeye çalıştığı sırada yumruk attı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, araştırma başlattı.

Dedeoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kimliği tespit edilemeyen 1 kişi, kucağında çocuk bulunan ve eşi olduğu tahmin edilen kadına yumruk attı. Bağırıp, hakaretler de eden adam, daha sonra kadın ile birlikte taksiye binip, bölgeden uzaklaştı.

8 Mart Kadınlar Günü'nde yaşanan olaya tanık olanlar ise hemen polisi aradı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntüde; Eşyalarını bineceği taksinin bagajına koyan ve kucağında çocuk olan kadına, adam, bağırarak yumruk atıyor.

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