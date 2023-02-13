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Kübra’nın mont sevinci: Ne güzel uyurum bunda şimdi

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#Deprem#Adıyaman#Mont
Kübra’nın mont sevinci: Ne güzel uyurum bunda şimdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 07:00

Gönderdiğiniz bir mont ne oluyor hiç merak ettiniz mi? Bir yardım kamyonuna uzanan eller arasında istediği montu alan 16 yaşındaki Kübra yanındaki arkadaşına dönüp, “Ne güzel uyurum bunda şimdi” dedi. Kübra, günlerdir soğukta bekliyordu. Ancak gönderilen bir mont ona bu ortamda sıcak bir gülümseme getirdi.

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Adıyaman’da enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken arka mahallelerdeki depremzedeler soğukla mücadele ediyor. Bu sokaklara bazen kamyonlarla yardım geliyor ancak gelen yardımların çok az bir kısmı depremzedelerin öncelikli ihtiyacı olan mont, bot, ısıtıcı gibi malzemelerden oluşuyor. Soğuk gecelerde şehrin en arka mahallerinde yaşayan ve bütün eşyalarını depremde kaybeden insanlar acil bir şekilde çok kalın giysiler, çadır, yatak, yorgan ve ısıtıcı bekliyor.

İNSAN ÜSTÜ ÇABA

Biz de bu arka sokakları dolaşırken Varlık Mahallesi’nde küçük bir kamyon ve bu kamyona uzanmaya çalışan onlarca el gördük. Hemen oraya yaklaştık. Kamyondan gıda malzemelerinin yanında sınırlı sayıda kışlık giysi de çıkıyordu. İşte bu kamyondan çıkan bir mont için dakikalarca çaba harcayan ellerden birisi 16 yaşındaki Kübra Yun’a aitti. Yun, gösterdiği insan üstü çabanın ardından kamyondan çıkan tek bir kadın montunu almayı başardı. Montu aldıktan sonra sevinçle arkadaşına dönerek, “Ne güzel uyurum bunda şimdi” şeklinde seslendi.

BOT İÇİN TEKRAR KOŞTU

Aldığı mont için kısa süreli bir sevinç yaşayan lise öğrencisi Yun, depremde birçok eşyasının enkazda kaldığını ve geceleri ateş yakarak soğukla mücadele ettiklerini anlattı. Yun’un üzerinde yırtık bir mont ve ince bir gömlek bulunuyordu. Bizimle konuşarak fazla vakit kaybetmek istemedi. Kamyon ayrılmadan ayağındaki yırtık terliklerin yerine giyebileceği bir bot arıyordu. Yun, hızla tekrar kamyona yönelirken bu arayış, depremzedelerin öncelikli ihtiyacı olan mont, bot, kalın giysi ve ısıtıcıların önemini bir kez daha ortaya koydu.

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BİRÇOĞU KIŞLIK GİYSİ ARIYOR

KÜBRA Yun gibi birçok çocuk şehir merkezinin en arka sokaklarında acil bir şekilde kışlık giysi, soba, çadır, yatak ve yorgan arıyor. Günlerdir içme suyu dışında temizlik ihtiyaçlarını giderecek şebeke suyu bulamıyor. Şehir merkezine düzensizce yığılan giysiler genellikle ince yazlık giysilerden oluşuyor. Yardımların arka mahallere ulaşması ve ulaşan yardımların kışlık giysilerden oluşması Adıyaman’da kritik önem taşıyor.

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#Deprem#Adıyaman#Mont

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