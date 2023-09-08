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Kruvaziyerde felç geçiren Rus yolcu Amasra'da hastaneye kaldırıldı

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#Bartın#Karadeniz#Hastane
Kruvaziyerde felç geçiren Rus yolcu Amasrada hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 11:07

Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında kruvaziyerde kısmi felç geçiren Rus yolcu, Sahil Güvenlik ekiplerince alınıp, kıyıya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul'dan 600 yolcusu ve 400 mürettebatı ile Sinop'a giden 'Astoria Grande' isimli kruvaziyerde, Rus yolcu E.A. (72) kısmi felç geçirdi; gemide çalışan Kazakistan vatandaşı L.R. (30) de merdivenlerden düşüp, yaralandı. Amasra ilçesinin 100 metre açığındaki kurvaziyerin kaptanı, saat 01.00 sıralarında, durumu Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bildirdi. Sahil güvenlik ekiplerinden bir bot gemiye gidip, E.A. ve L.R.'yi alarak askeri limana getirdi.

Burada bekleyen sağlık ekipleri, Rus yolcu ile Kazakistanlı mürettebatı alıp, Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kruvaziyer ise yoluna devam etti. (DHA)

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#Bartın#Karadeniz#Hastane

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