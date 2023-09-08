Kruvaziyerde felç geçiren Rus yolcu Amasra'da hastaneye kaldırıldı

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İstanbul'dan 600 yolcusu ve 400 mürettebatı ile Sinop'a giden 'Astoria Grande' isimli kruvaziyerde, Rus yolcu E.A. (72) kısmi felç geçirdi; gemide çalışan Kazakistan vatandaşı L.R. (30) de merdivenlerden düşüp, yaralandı. Amasra ilçesinin 100 metre açığındaki kurvaziyerin kaptanı, saat 01.00 sıralarında, durumu Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bildirdi. Sahil güvenlik ekiplerinden bir bot gemiye gidip, E.A. ve L.R.'yi alarak askeri limana getirdi.

Burada bekleyen sağlık ekipleri, Rus yolcu ile Kazakistanlı mürettebatı alıp, Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kruvaziyer ise yoluna devam etti. (DHA)