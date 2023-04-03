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Kronik yorgunluk hastalıkmış

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#Prof. Dr. Derya Unutmaz#Kronik Yorgunluk#Kronik Yorgunluk Sendromu
Kronik yorgunluk hastalıkmış
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 07:00

Yıllardır psikolojik denilen kronik yorgunluğun hastalık olduğu ortaya çıktı. ABD’de Connecticut Üniversitesi Sağlık Merkezi ve Jackson Laboratuvarı’nda görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, kronik yorgunluğa bağırsak bakterilerinin neden olduğunu belirledi.

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KRONİK yorgunluk hastalığının sebeplerine dair yapılan araştırma, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Cornell Üniversitesi, Columbia Üniversitesi ve Jackson Laboratuvarı araştırmacıları tarafından yürütüldü. Araştırma, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından desteklendi ve sonuçları enstitünün çok prestijli direktör bloğunda en önemli çalışmalardan biri olarak anlatıldı. Ekibiyle birlikte hastalığın biyolojik nedeninin bağırsaklardaki bakteriler olduğunu ortaya çıkaran Connecticut Üniversitesi Sağlık Merkezi ve Jackson Laboratuvarı araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz, çalışmalarını Hürriyet’e anlattı.

Kronik yorgunluk hastalıkmış
Prof. Dr. Derya Unutmaz

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SEBEBİ BAKTERİ

“Kronik yorgunluk hastalığı, tartışılan bir konuydu. Devamlı yorgunluk hissi, bilinç sıkıntısı, hafızada problem, kas ağrıları gibi semptomları olan kişilerin testlerinin sonucunda biyolojik anlamda bir sonuç bulunamıyordu. Bu sebeple psikolojik olarak değerlendiriliyordu. Daha sonra bunun bağışıklık sistemiyle ilgili bir durum olduğunu göstermiş ancak nedenini ortaya koyamamıştık. Yaptığımız son araştırmayla hastalığın, bağırsaklarda yaşayan trilyonlarca bakteriden kaynaklı olduğunu bulduk. COVID virüsü, bağırsak hücrelerini de etkilemesi nedeniyle oradaki düzeni bozabiliyor. Bu nedenle pandemi sonrası kronik yorgunluk hastalarında bir miktar artış göreceğiz.

DİYETLE TEDAVİ

Bazı hastaların diyetlerini değiştirerek bir müdahalede bulunabiliriz. Çünkü yiyecekleri de bir ilaç gibi düşünüyoruz. Hastalığın başındaki bireylerin diyeti yani yediği besinlerin türü fayda sağlayabilir ve yiyecekler onlar için bir ilaç görevi görebilir.

YOĞURT, CEVİZ, ZEYTİNYAĞI

Bu bakterilerin yediğimiz yiyeceklerle de çok ilgileri var. Vücudumuzdaki iyi bakterileri etkileyen ve tüketilmesini tavsiye edebileceğimiz yiyecekler yoğurt, zeytinyağı, ceviz, fıstık gibi içinde çeşitli yağların bulunduğu yemişler. Bunun yanı sıra işlenmiş gıda dediğimiz sosis, sucuk gibi yiyecekler ve fazla şeker vücudumuzda kötü diyebileceğimiz bakterileri güçlendiriyor.”

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YÜZ BİNLERCE KİŞİ

- ABD’de yaklaşık 3 milyon insanın Kronik yorgunluk hastalığına sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Unutmaz, “Türkiye’de, ‘Bu senin psikolojik sorunun’ ya da ‘Sen tembelsin, bu sebeple kendini yorgun hissediyorsun’ gibi bir anlayış vardı. Dolayısıyla bu hastalığa sahip birçok kişi doktora bile gitmiyordu. Bu sebeple Türkiye’de kaç kişinin bu hastalığa sahip olduğunu net olarak bilemiyorum ancak bu rakamın yüz binlerle ifade edilebileceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

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#Prof. Dr. Derya Unutmaz#Kronik Yorgunluk#Kronik Yorgunluk Sendromu

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