Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'Kriterlere uyuyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#6'Lı Masa#Aday
Kriterlere uyuyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin belirledikleri kriterleri taşıdığını belirterek, “Bu nitelikleri liderler de bende görürse, tabii, bu onurlu, şerefli bir görevdir, herkes yapmak ister” diye konuştu.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam Halk TV’de. 6’lı Masa’nın adayı olup olmayacağına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“Devlete 27.5 yıl çalışan, üreten, siyasete girdiği gün mal varlığını açıklayan, devleti liyakatı bilen, devlette de bunun kavgasını veren bir kişiyim. Adayımızın ortak çalışma geleneğini sürdürmesi lazım. Her şeyi ben bilirim, ben yaparım anlayışında olmaması lazım. Bu nitelikleri liderler de bende görürse, tabii, bu onurlu, şerefli bir görevdir, herkes yapmak ister. Ama önemli olan seçildikten sonra vaatleri yerine getirmektir.”

14 MAYIS İÇİN OY KULLANMAYACAĞIZ

Aday olması halinde seçimin kazanılıp kazanılamayacağına ilişkin soruya da Kılıçdaroğlu “Kazanılır. Bütün anketler bunu gösteriyor zaten” yanıtını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu 6’lı Masa’nın adayının 13 Şubat’ta belirleneceğini ancak açıklanmasının sonraki bir tarihte törenle olabileceğini de sözlerine ekledi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin de “14 Mayıs’ta seçim için parlamentoda oy kullanmayacağız. O nedenle bunun tek yolu, Cumhurbaşkanının Meclis’i fesih etmesi. O da kendisine 3. kez Cumhurbaşkanlığı hakkını tanımıyor. Anayasa açık. Kronometre sıfırlandı diyor. Hiçbir Anayasa hukukçusu bunu kabul etmiyor, kendi militanları dışında.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#6'Lı Masa#Aday

BAKMADAN GEÇME!

Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti Peki nedeni neydi Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi

Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti! Peki nedeni neydi? Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi?

#Sağlık
Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi

Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü! ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi?

#Eğitim
Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli

Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli?

#Sağlık