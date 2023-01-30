'Kriterlere uyuyorum'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam Halk TV’de. 6’lı Masa’nın adayı olup olmayacağına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:



“Devlete 27.5 yıl çalışan, üreten, siyasete girdiği gün mal varlığını açıklayan, devleti liyakatı bilen, devlette de bunun kavgasını veren bir kişiyim. Adayımızın ortak çalışma geleneğini sürdürmesi lazım. Her şeyi ben bilirim, ben yaparım anlayışında olmaması lazım. Bu nitelikleri liderler de bende görürse, tabii, bu onurlu, şerefli bir görevdir, herkes yapmak ister. Ama önemli olan seçildikten sonra vaatleri yerine getirmektir.”



14 MAYIS İÇİN OY KULLANMAYACAĞIZ



Aday olması halinde seçimin kazanılıp kazanılamayacağına ilişkin soruya da Kılıçdaroğlu “Kazanılır. Bütün anketler bunu gösteriyor zaten” yanıtını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu 6’lı Masa’nın adayının 13 Şubat’ta belirleneceğini ancak açıklanmasının sonraki bir tarihte törenle olabileceğini de sözlerine ekledi.



Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin de “14 Mayıs’ta seçim için parlamentoda oy kullanmayacağız. O nedenle bunun tek yolu, Cumhurbaşkanının Meclis’i fesih etmesi. O da kendisine 3. kez Cumhurbaşkanlığı hakkını tanımıyor. Anayasa açık. Kronometre sıfırlandı diyor. Hiçbir Anayasa hukukçusu bunu kabul etmiyor, kendi militanları dışında.”