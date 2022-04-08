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'Kriminal hırsız' polisten kaçamadı! Parmak izini böyle sildi

#Polis#Hırsız#Adana
Kriminal hırsız polisten kaçamadı Parmak izini böyle sildi

Adana polisi yaptığı operasyonda 1 milyon liralık malzeme çaldığı öne sürülen 15 zanlıyı yakaladı. Zanlılardan birinin hırsızlık yaparken dokunduğu yerleri, parmak izi kalmaması için sildiği anlar saniye saniye görüntülendi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takiple hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri tespit etti. Ekipler, 43 ayrı hırsızlık olayında toplam 1 milyon lira değerinde cep telefonu, tablet, ziynet eşyası, para ve inşaat malzemesi çaldığı belirlenen şüphelileri yakalamak için 4 Nisan’da operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, televizyon ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kriminal hırsız polisten kaçamadı Parmak izini böyle sildi

Emniyete götürülen şüphelilerin hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Emre T. (34) ile yanındaki arkadaşının Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinden tablet ve telefon çaldığı belirlendi. Görüntülerde, Emre T.’nin apartmanın bahçe duvarından atladıktan sonra parmak izlerini yok etmek için demir korkuluklarda dokundukları yerleri bezle sildiği anlar yer aldı.
Kriminal hırsız polisten kaçamadı Parmak izini böyle sildi

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, Çukurova ilçesindeki bir siteye girip bir evden kadın çantası çaldığı belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık için girdiği villada ev sahibiyle karşılaşınca kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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#Polis#Hırsız#Adana

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