Kreşte dehşete düşüren an! Babası kameradan görüp hemen içeri girdi ama...

Düzce'nin Karahacımusa Mahallesi'ndeki özel kreşte önceki gün meydana gelen olayda Selçuk T., oğlu E.T.'yi getirdiği kreşte, ilk günü olduğu için kendisi de kaldı. Salonda oturan Selçuk T., oyun alanına giden oğlunu güvenlik kamerasından izlemeye başladı. Bu sırada Selçuk T., oyun parkurundan çıkan çocuğunu, öğretmeni Yeliz Keskinli'nin kucakladıktan sonra yere oturtup, defalarca tokat attığını gördü. Hemen içeri giren Selçuk T., oğlunu kucağına alarak, öğretmene tepki gösterdi. Eşinin haber vermesiyle kreşe gelerek, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Tuba T. de ağlayarak, Keskinli'ye tepkisini dile getirdi.

DAHA ÖNCE DE ÖĞRENCİ DÖVÜP, UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Selçuk T. ve eşi Tuba T., karakola giderek, Yeliz Keskinli hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan Keskinli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce de öğrenci dövdüğü gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı öğrenilen Yeliz Keskinli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.