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‘Kraliyet Ailesi açıklama yapacak’

Güncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Galler#İngiltere
‘Kraliyet Ailesi açıklama yapacak’
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 07:00

Kate ve William çifti 2011 yılında görkemli bir düğün töreniyle evlendi.

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Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton dün gece sosyal medya platformu X’te gündem oldu. Çocuklarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı üzerinde düzeltme yaptığını itiraf ederek özür dilemesinin ardından Kraliyet ailesinden kimseden destek gelmemiş olması Middleton’ın yalnız bırakıldığı iddialarını gündeme getirirken, Kraliyet yorumcusu Daniela Elser, Prens William ve Kate’in ayrılmış olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC’nin logosunu dün gece siyaha çevirdiği ve İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ‘büyük bir açıklama’ beklendiği iddia edildi. Açıklamanın Kate Middleton ile ilgili olduğu tahmin edilirken, sosyal medyada Kate’in ölmüş olabileceği üzerinde çok fazla sayıda paylaşım yapıldı.

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#Kate Middleton#Galler#İngiltere

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