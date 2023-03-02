Kral Suppi’ye artçı önlem

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Şehirde halen devam eden depremler ve artçı sarsıntılardan endişelenen uzmanlar, 1 buçuk metre boyunda ve 1 buçuk ton ağırlığındaki heykeli küçük kum torbalarıyla çevreleyip kapattılar. Ayrıca kum torbaların yanı sıra heykelin etrafı çelik profillerle de çevrelenerek, kafes şeklinde bir koruma sağlandı. Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki Şuppiluliuma heykelinin yanı sıra Arsuz Stelleri ve benzeri eserler için de ilave tedbirler alındı.

Müzenin taşıyıcı kolonlarında sorun olmadığı, ama duvarlarda bazı hasarların olduğu belirlenmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı da, depremin ardından acil durum eylem planı doğrultusunda en hızlı ve kapsamlı personel takviyesini Hatay Arkeoloji Müzesi’ne yapmıştı.