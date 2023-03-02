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Kral Suppi’ye artçı önlem

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Hatay#Kral Suppi
Kral Suppi’ye artçı önlem
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 07:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hatay’da devam eden depremler ve artçı sarsıntılara karşın, Hatay Arkeoloji Müzesi’nin başat eseri Hitit Kralı II. Şuppiluliuma heykeline özel önlemler aldı.

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Şehirde halen devam eden depremler ve artçı sarsıntılardan endişelenen uzmanlar, 1 buçuk metre boyunda ve 1 buçuk ton ağırlığındaki heykeli küçük kum torbalarıyla çevreleyip kapattılar. Ayrıca kum torbaların yanı sıra heykelin etrafı çelik profillerle de çevrelenerek, kafes şeklinde bir koruma sağlandı. Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki Şuppiluliuma heykelinin yanı sıra Arsuz Stelleri ve benzeri eserler için de ilave tedbirler alındı.

Müzenin taşıyıcı kolonlarında sorun olmadığı, ama duvarlarda bazı hasarların olduğu belirlenmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı da, depremin ardından acil durum eylem planı doğrultusunda en hızlı ve kapsamlı personel takviyesini Hatay Arkeoloji Müzesi’ne yapmıştı.

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Hatay#Kral Suppi

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