KPSSâ€™de maraton bitiyor

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KPSS puanÄ±yla bir devlet kurumunda Ã¶ÄŸretmenlik gÃ¶revine baÅŸlamak isteyen adaylar, sÄ±navÄ±n ilk ve ikinci ayaÄŸÄ± olan ve toplamda 1 milyon 496 bin 188 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸuâ€˜Genel Yetenek, Genel KÃ¼ltÃ¼râ€™ ve â€˜EÄŸitim Bilimleriâ€™ sÄ±navlarÄ±na 23 Temmuzâ€™da girdi. Atama iÃ§in alÄ±nacak puanÄ±n yÃ¼zde 50â€™lik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ oluÅŸturan bu sÄ±navlarda adaylar ortak sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. SÄ±navÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ayaÄŸÄ± olan ve her adaya kendi alanÄ±ndan sorularÄ±n sorulacaÄŸÄ±, ortalamanÄ±n diÄŸer yÃ¼zde 50â€™sini etkileyen Ã–ABTâ€™ye ise 505 bin 325 aday baÅŸvurdu.

NÃœFUS MÃœDÃœRLÃœKLERÄ° AÃ‡IK

Ã–ABT 6 AÄŸustos Pazar (bugÃ¼n) saat 10:15â€™te baÅŸlayacak ve 12:45â€™te sona erecek. Ã–ABT Ä°mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri AlanÄ± SÄ±navÄ± ise saat 14:45â€™te baÅŸlayacak ve 16:45â€™te sonra erecek. Ek sÃ¼re verilmesi uygun gÃ¶rÃ¼len adaylar 30 dakika ek engelli sÃ¼relerini kullanabilecekler. Ä°lk oturuma saat 10:00â€™dan, Ã¶ÄŸleden sonra yapÄ±lacak 2â€™nci oturuma saat 14:30â€™dan sonra adaylar alÄ±nmayacak. Adaylara alanlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak 75 soru iÃ§in 120 veya 150 dakika cevaplama sÃ¼resi verilecek. Kimlik kartÄ±nÄ± kaybeden, kimlik kartÄ± bulunmayan veya kimlik kartÄ±nda kimlik numarasÄ± ve fotoÄŸrafÄ± olmayan adaylar iÃ§in il ve ilÃ§e nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri sÄ±nav gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±k olacak. Â Â Â