KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? Geç başvuru fırsatı!

KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Hayallerindeki mevki olan memurluk kademesine yükselebilmek için KPSS ortaöğretim sınavına girecek olan pek çok aday, sınava ne kadar zaman kaldığını öğrenebilmek için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman başlayacak? İşte, adayların hazırlıklarına devam ettiği KPSS ortaöğretim sınavı hakkında detaylı bilgiler

ÖSYM'nin ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi şu şekilde olacak;

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında tamamlandı.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder

2020-KPSS’ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden

KPSS A Grubu sınavına girmeleri “KPSS Ortaöğretim” sınav sonuçlarını etkilemez.