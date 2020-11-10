KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi için ÖSYM açıklaması bekleniyor!

KPSS sınav yerleri, lise düzeyinde sınava girecek olan adayların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınavla memur olabilmenin hayalini kuran ve buna yönelik çalışmalarını sürdüren pek çok kişi, KPSS sınav yerleri ile nerede sınava gireceklerini görüntüleyebilecek. Peki, yüz binlerce kişinin dahil olmasının beklendiği Ortaöğretim KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlayan ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de 12 Kasım Perşembe günü itibariyle yayımlaması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'in 2020 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sınav sonuçları, 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.