KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi hakkında ÖSYM’den açıklama

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KPSS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. KPSS başvuruları bu yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarında düzenlenecek. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde, ön lisans başvuruları 3 Ağustos’ta, ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül’de başlayacak.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

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İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.