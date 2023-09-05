Köydeki kan donduran cinayette katil zanlısı tutuklandı

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Olay, 18 Ağustos'ta ilçeye bağlı Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkisinde meydana geldi. Tarlalarını biçtiren Hüseyin Ercan, traktörün römorkuna yüklediği buğdayı köyüne götürürken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu dayısı Ali Karabayır ile karşılaştı. Karabayır, yanındaki av tüfeği ile traktördeki yeğeni Hüseyin Ercan'a ateş etti. Kontrolden çıkan traktör şarampole düştü. Ali Karabayır, daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ın yanına giderek ona da tüfekle vurdu. Ali Rıza Ercan ile oğlu Hüseyin Ercan, hayatlarını kaybetti.

17 GÜN SONRA YAKALANDI

Jandarma, olayın ardından motosikletle kaçan cinayet şüphelisi Ali Karabayır'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 24 Ağustos'ta olayın yaşandığı yere yakın bölgede Karabayır'a ait motosiklet terk edilmiş halde bulundu. Köyde ikamet eden Ercan ailesinin yakınları ve bazı köylüler ise Ali Karabayır'ın kendilerine de zarar vermesinden endişe ederek bölgeden ayrıldı.

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Ali Karabayır’ın, arazide bir süre kaldıktan sonra kendi imkanlarıyla Sivas merkeze geldiği belirlendi. Burada bir süre dışarıda vakit geçiren Karabayır, Pulur Mahallesi'ndeki bir parkta otururken polis ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmaya teslim edilen Ali Karabayır, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.