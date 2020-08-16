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Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK (DHA) - AA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 09:09,Son Güncelleme:

Koyda mahsur kalan 8 kişi gün ağarınca kurtarıldı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 8 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalan kişilerin kurtarılma anları havadan görüntülendi.

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  • Koyda mahsur kalanlar kurtarıldı
  • Koyda mahsur kalanlar kurtarıldı
  • Koyda mahsur kalanlar kurtarıldı
  • Koyda mahsur kalanlar kurtarıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Muslu beldesine bağlı Göbü köyünde, dün akşam saatlerinde denize girerek dalgalara kapılan bir kişi ile onu kurtarmaya çalışan 7 kişinin sığındıkları koydan kurtarılması için yürütülen ve gece saatlerinde ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Amasra ve Zonguldak Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, sabah gün ağarmasıyla birlikte koyda mahsur kalan 8 kişinin bulunduğu noktaya ulaştı. Denizdeki dalgaların azalmasıyla botla koya ulaşan ekipler, saat 06.00 sıralarında önce mahsur kalan Mustafa Tuğra Kahraman (9) ile Milat Babalık'ı (11) kurtardı. Ardından onları kurtarmaya gelen 6 kişi de sırayla bota alındı. 8 kişi, botla Zonguldak Limanı'na götürüldü. 

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Koyda mahsur kalan 8 kişi, limanda bulunan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı bölgesinden karaya çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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