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Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın) (DHA)
Haber Giriş: 24.09.2020 - 20:23 | Son Güncelleme:

Kötü kokudan rahatsız olan mahalleli ihbar edince ortaya çıktı

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Kötü kokudan rahatsız olan mahalleli ihbar edince ortaya çıktı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen zabıta ekipleri, N.A.'ya (86) ait olduğu tespit edilen evden 2 kamyon çöp çıkarırken bidonlar dolusu kağıt ve madeni para da buldu. Polis nezaretinde bankaya götürülerek sayılan paranın 169 bin 280 TL olduğu öğrenildi.

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  • Kötü koku gelen evden bidonlar dolusu kağıt ve madeni para çıktı
  • Kötü koku gelen evden bidonlar dolusu kağıt ve madeni para çıktı
  • Kötü koku gelen evden bidonlar dolusu kağıt ve madeni para çıktı
  • Kötü koku gelen evden bidonlar dolusu kağıt ve madeni para çıktı
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Nazilli'ye bağlı Turan Mahallesi'nin sakinleri, banka emeklisi N.A.'nın evinden kötü koku gelmesi üzerine zabıta ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, iki katlı evin tüm odalarında çöp olduğunu belirledi. Belediye ekiplerinin ihbarıyla olay yerine gelen temizlik ekipleri evden çıkan çöp yığınlarının arasında bidon ve kovalar dolusu madeni para ile kağıt para desteleri bulunca polise de haber verildi.

SOKAKLARDA KAĞIT TOPLADI İDDİASI

Üç yıl önce eşi öldükten sonra sokaklarda tartıcılık yaparak geçimini sağlayan biri kız iki çocuk babası N.A.'nın çift emekli maaşı aldığı ve sokaklardan kağıt topladığı ileri sürüldü. Yaşlı adamın bugüne kadar biriktirdiği bidonlar dolusu para, mahalle muhtarı Serpil Akçasakız ve polis nezaretinde sayılması için Ziraat Bankası'na götürüldü.

Banka görevlileri, sayılan paranın 29 bin 280 TL'si madeni olmak üzere toplam 169 bin 280 TL olduğunu belirledi. Sayılan paralar tutanak altına alındıktan sonra yaşlı adamın banka hesabına yatırıldı.

Kötü kokudan rahatsız olan mahalleli ihbar edince ortaya çıktı

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