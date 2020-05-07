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Mesut MADAN/DHA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 11:47,Son Güncelleme:

Koronavirüsten hayatını kaybetti, 154 kişi karantinada!

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Koronavirüsten hayatını kaybetti, 154 kişi karantinada!
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BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde, koronavirüs teşhisiyle 10 gündür hastanede tedavi altında olan Zafer Balaca (56) yaşamını yitirdi. Balaca'nın eşinin tedavisi sürerken, çiftin temaslı olduğu 154 kişi evlerinde izolasyona alındı.

Dalaman Yarı Açık Cezaevi'nden tahliye edilen Zafer Balaca, Çeltikçi'deki evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. 26 Nisan günü ise öksürük şikayetiyle ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 27 Nisan günü Balaca ile eşine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Filyasyon ekipleri tarafından çiftin temaslı olduğu 154 kişi tespit edildi. Bu kişiler, Çeltikçi ve Bucak ilçelerindeki evlerinde izolasyona alındı.

10 gündür tedavi altında olan Zafer Balaca, dün gece yaşamını yitirdi. Balaca'nın cenazesi, bu sabah Çeltikçi ilçesinde toprağa verildi. Balaca'nın eşinin tedavisi ise halen Bucak Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

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