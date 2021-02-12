Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme takvimi için 'gevşeme' mesajı

Koronavirüs kısıtlamaları son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. Kafeler, restoranların kapatılmasıyla başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasakları, 2020 aralık ayından beri 81 ilde uygulanırken, Bilim Kurulu Toplantısı'ndan dikkat çeken açıklama geldi. Kısıtlamalarla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun çalışma yaptığını belirterek , 1-2 hafta içerisinde durumun açıklanacağını söyledi. Koca, bölgesel gevşemelerin olabileceği sinyalini de verdi. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca kısıtlamalara ilişkin şu bilgileri verdi;

Vakanın seyri bunu belirleyecek. Ama marttan itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Bölgesel veya il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir.

KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam ediyor. Esnafa yönelik uygulanan yasaklar da geçerliliğini koruyor. Hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı, kafelere uygulanan kısıtlamalar gibi durumların Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak açıklama ile belli olması ön görülüyor.

Kısıtlamalarla ilgili resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

KAFELERLE İLGİLİ ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

1 Şubat akşamı gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan kararlar gereği kısa süre içerisinde esnafa yönelik kısıtlamaların gevşetileceği belirtildi. Erdoğan, "Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

NELER DEĞİŞECEK?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.