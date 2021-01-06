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Haber Giriş: 06.01.2021 - 00:10 | Son Güncelleme:

Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar? e-Nabız Covid 19 test sonucu öğrenme ekranı üzerinden yayımlanıyor!

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Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar? e-Nabız Covid 19 test sonucu öğrenme ekranı üzerinden yayımlanıyor!
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Coronavirüs test sonucu öğrenme ekranı Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sistemi üzerinden faaliyet gösteriyor. Devlet hastanelerinde burun ve ağızdan sürüntü alınarak yapılan Covid-19 testinin sonuçları, bir kaç gün içinde çıkarak sağlık merkezlerine gitmeye gerek kalmadan online olarak sorgulanıyor. Rapor, tahlil, kullanılan ilaçlar ve geçirilen operasyonlar gibi bilgilerin de depolandığı e Nabız koronavirüs test sonucu sorgulama ekranından aile hekimleri, pozitif olan hastaların durumunu kontrol ediyor. İşte, e Nabız koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.

Covid-19 test sonuçları, koronavirüs testi yaptıran vatandaşlar tarafından takip ediliyor. e-Nabız üzerinden yayımlanan korona virüs testinin sonuçlarını sorgulama yapabilmeniz için barkod numaranızı, TC Kimlik numaranızın 4 son hanesini veya pasaport numaranızın son 4 hanesini sisteme girmeniz gerekiyor. Hastanelerde yapılan testin sonuçları 1-3 gün içerisinde yayımlanıyor.

KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar e-Nabız Covid 19 test sonucu öğrenme ekranı üzerinden yayımlanıyor

E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken ;

1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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