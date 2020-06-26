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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 26.06.2020 - 14:36,Son Güncelleme:

Koronavirüs tedbirleri sonrası İstanbul'a döndüler

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Koronavirüs tedbirleri sonrası İstanbul'a döndüler
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Koronavirüs nedeniyle uçuşların yapılamadığı için İran'da kalan Türkiye'de çalışma ve ikamet izni bulunan 110 İranlı yolcu özel seferle İstanbul'a geldi.

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  • Türkiyede ikamet eden İranlılar İstanbula döndü
  • Türkiyede ikamet eden İranlılar İstanbula döndü
  • Türkiyede ikamet eden İranlılar İstanbula döndü
  • Türkiyede ikamet eden İranlılar İstanbula döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İranlı yolcuları taşıyan Meraj Airlines'e ait uçak saat 12.30'da Tahran'dan İstanbul'a geldi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri uçağa giderek koronavirüs nedeniyle yolcuların sağlık durumları hakkında bilgi alırken, yolcuların vücut ısıları termal kemara ile ölçüldü.

Türkiye'de çalışma ve ikamet izni bulunan İranlı yolcular uzun bir süreden sonra Türkiye'ye dönmekten mutlu olduklarını söylediler.  Tahran'dan İstanbul'a gelen yolculardan Ziban Revani, seferler yapılamadığı için uzun zamandır İran'da bulunduğunu belirterek, "3 yıldır burada yaşıyorum. Kızım burada üniversitede okuyor. Buraya gelmek istedim ama uçuş yoktu" dedi.

Samira Yezdani ise, 1 aydır İran'da bulunduğunu, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğun ve İran'a dönmek istemediğini söyledi. 

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