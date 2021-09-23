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Koronavirüs tedavisi gören aşısız çift 3 gün arayla hayatını kaybetti

#Koronavirüs#Diyarbakır#Cevat Ateş
Koronavirüs tedavisi gören aşısız çift 3 gün arayla hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Cevat (50) ve Feside (48) Ateş çifti, tedavi gördükleri hastanede yapılan 3 gün arayla yaşamlarını yitirdi. Çiftin aşılarını yaptırmadığı belirtildi.

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İhsan YILMAZ / SİLVAN (Diyarbakır) (DHA) -  Cevat ve Feside Ateş çifti, 10 gün önce koronavirüs belirtileri gösterince Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne giderek PCR testi yaptırdı. Test sonuçları pozitif çıkan çift, karantinaya alındı. Bir süre sonra durumları kötüleşen çift, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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Cevat Ateş, 4 gün önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cevat Ateş, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verilirken, hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Feside Ateş de, dün yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Feside Ateş, mahalle mezarlığında eşi Cevat Ateş'in yanında defnedildi.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, ilçede son zamanlarda vaka artışına dikkat çekerek, "Vakalarının çoğunun aşı olmayan vatandaşlar olduğu tespit edildi. Çardak Mahallesi'nde aynı aileden iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor ve mutlaka herkes aşısını zamanında yapmalıdır. 'Aşı ol Silvan' diyoruz" dedi.

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#Koronavirüs#Diyarbakır#Cevat Ateş