O illerdeki dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı!

Pandemi ile mücadelede örnek bir performans gösteren Türkiye'de, "Ölüm rakamları gizleniyor" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'nin mezarlıklar müdürlüğü kayıtlarına göre ölüm oranlarında kayda değer bir artış olmadığı gibi, bazı illerdeki rakamların önceki yıllardan bile düşük olduğu ortaya çıktı.

Ülkemizde Mart ayından bu yana korona virüs nedeniyle 8 bin 837 kişi hayatını kaybederken 335 bin 533 kişiyse hastalığa yakalandı. 294 bin 357 kişi hastalığı atlatırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ülke genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48 olarak açıklandı.

Ancak başta muhalefet kanadı tarafından olmak üzere gerek sosyal medyadan gerekse bazı basın yayın organlarınca ülke genelinde ölüm sayılarının gizlendiği iddiaları üzerine İhlas Haber Ajansı (İHA) Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illerindeki belediyelerin mezarlıklar müdürlüklerinden son 3 yılın ölüm rakamlarına ulaştı.

Alınan rakamlara göre Adana’da 2018 yılında 8 bin 640 kişi hayatını kaybederken bu rakam 2019 yılında 8 bin 336 kişiye düştü. 2020 yılının Eylül ayı itibariyle ise toplam 6 bin 781 kişi hayatını kaybetti.

Mersin’de ise 2018 yılında 9 bin 145 kişi ölürken, 2019 yılında 9 bin 388 kişi hayatını kaybetti. 2020 yılının ilk 8 ayında ise 5 bin 725 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Kahramanmaraş’ta 2018 yılında 4 bin 967 kişi hayatını kaybederken, 2019 yılında bu sayı 6 bin 224'e yükseldi. 2020 yılının ilk 8 ayında ise Kahramanmaraş’ta 2 bin 154 kişi hayatını kaybetti.

Hatay’da 2018 yılında 3 bin 322 kişi hayatını kaybederken bu sayı 2019 yılında 3 bin 555’e yükseldi. 2020 yılının ilk 8 ayında ise 2 bin 168 kişi öldü.

Osmaniye’de ise 2018 yılında bin 587 kişi ölürken, 2019 yılında bin 873 kişi hayatını kaybetti. 2020 yılının Eylül ayı itibariyle ise bin 124 kişinin öldüğü öğrenildi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, korona virüs ölümünün gizlenmesinin mümkün olmadığını belirtti.

“ÖLÜMÜN SAKLANMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Gündüz, “Korona virüsle ilgili veya korona virüs dışı bütün ölümler, Ölüm Bildirim Sistemi üzerinden toplanıyor. Korona virüs tek başına bir gerekçe değil. Ölüm her ne gerekçeyle olursa olsun saklanamaz. Korona virüs içinde Ölüm Bildirim Sistemi diğer hastalıklarda olduğu gibi aynı şekilde işliyor. Korona virüs nedeniyle ölenler için ayrı bir sistem yok. Ölüm Bildirim Sistemi farklı değil. Bunlar dijital ortamda ve çok etkin bir şekilde kullanılıyor. Korona virüs nedeniyle ölüm sayılarının saklanması mümkün değil” diye konuştu.



“VİRÜSLE YAŞAMAYI ÖĞRENMEK DURUMUNDAYIZ”

Türkiye’nin korona virüsü çok iyi yönettiğini de kaydeden Gündüz, “Bir takım kısıtlamalar oldu. Kısıtlamaların getirdiği zorlukları da vatandaşlar gördü. Gerekli tedbirler alınarak 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme süreci başladı. Ben toplumun bu konuda deneyim kazandığını düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda gelebilecek tehlikelere karşı toplumun deneyimli olduğunu ve Sağlık Bakanlığının her türlü tedbiri aldığını biliyoruz. Bu saatten itibaren ulusal düzeyde çok büyük artışların olacağını düşünmüyorum ama bölgesel olarak artışlar olabilir. Bölgesel anlamda toplumun bu hastalığa karşı reaksiyonu algılaması farklı olabiliyor. Gençler ya da yaşlılar hastalığı farklı algılayabiliyor. O nedenle mümkün olduğu kadar bütün vatandaşların önlemlere uymasını istiyoruz. Rehavete kapılmadan bu kış sürecini geçirmeyi umuyorum. Toplum bağışıklık kazanana kadar, aşı uygulanmaya başlayana kadar biz bu virüsle yaşamayı öğrenmek durumundayız” ifadelerini kullandı.