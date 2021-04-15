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Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)-
Haber Giriş: 15.04.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Koronavirüs kâbusunda yeni belirti ortaya çıktı! Doç. Dr. Erayman'dan korkutucu sözler

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Koronavirüs kâbusunda yeni belirti ortaya çıktı! Doç. Dr. Erayman'dan korkutucu sözler

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman koronavirüs hastalarındaki yeni belirtiyi açıkladı. Doç. Dr. Erayman bazı koronavirüs hastalarında pıhtı atmasına bağlı unutkanlık belirtilerinin başladığını söyledi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman, son dönemlerde beklenmedik şekilde vaka artışları olmaya başladığını belirtti. Erayman, ''Halk arasında da 'İngiliz varyantı' şeklinde ifade edilen yeni virüs türünün daha çabuk yayılması ve kolay bulaştığını biliyoruz. Tedbirlerden hiç vazgeçmememiz lazım. Aşı olsak bile önlemlerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Toplumsal bağışıklığın tam olarak oluşmadığını da söyleyebiliriz" dedi.  

Koronavirüs kâbusunda yeni belirti ortaya çıktı Doç. Dr. Eraymandan korkutucu sözler


'PIHTI ATMASINA BAĞLI HASTALARDA UNUTKANLIK BAŞLADI'

Bazı hastalarda unutkanlıklara neden olduğunu belirten Erayman, "Covid-19 hastalığında 'tromboembolik' dediğimiz, pıhtı atması diye tabir edilen olaylar gelişiyor. Bilimsel olarak sonuçlarını görmek gerekiyor; fakat koronavirüs hastaları unutkanlık yaşadıklarını belirtiyor. İleride bilimsel çalışmalarla bunu ortaya koyabiliriz, unutkanlığın tromboembolik olaylara bağlı olarak görüldüğünü söyleyebiliriz" diye konuştu.

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'ERİŞKİNLERDE HASTALANACAK KİMSE KALMAZSA HEDEFTE GENÇLER VAR'

Vaka sayısının artmasıyla virüsün kötüleştiğini söyleyen Erayman, "Virüsün kendinden kaynaklanan kötüleşme hali yok, kötüleşme halini yaratan durum fazla sayıda vakanın olması. Aşı sırası gelen herkes mutlaka aşı olmalı. Bizi süreçten çıkartıp hayata tutacak önemli adım aşıdır. Toplumda hasta olmayan gruplarda gençler de var. Artık hastalanacak kimse kalmazsa erişkinlerde, genç ve çocuk yaş grupları bundan etkilenecektir. Kalabalık ortam Covid-19 için en etkin ortamdır, en sevmediği de aşıyla oluşacak antikorlardır" dedi. 

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