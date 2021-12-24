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Koronavirüs geçirenler, bunlara dikkat!

#Koronavirüs#Beslenme#Sağlık
Koronavirüs geçirenler, bunlara dikkat

Koronavirüs sonrası ağrılar devam ederse ne yapmalı, vücudu güçlendirmek için neler yemeli? Ankara Güven Hastanesi’nden Prof. Dr. Deniz Evcik, Prof. Dr. Meltem Yalınay ve Prof. Dr. Yavuz Maşrabacı’nın önerileri şöyle:

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AĞRINIZ VARSA İLACINIZI ALIN

Koronavirüs geçirenler, bunlara dikkat

Prof. Dr. Deniz Evcik: COVID-19 enfeksiyonun öncelikle akciğeri tuttuğu düşünülse de zaman içinde bir çok organı etkilediği anlaşıldı. Bel ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı, sinir tuzaklanmaları, kaslarda zayıflama ve nöropatik ağrılar bu virüsü geçirenlerde görülebiliyor. Bu nedenle ağrınız varsa ilacınızı alın. Hastalığı yok etmek ya da baskılamak gerekiyor. Tedavi edilmeyen her ağrı o ağrının kronikleşmesine yol açıyor.

KEFİR VE PROBİYOTİK TÜKETİMİNE DİKKAT

Koronavirüs geçirenler, bunlara dikkat

Prof. Dr. Meltem Yalınay: COVID-19 geçirenlere ‘probiyotik için, kefir tüketin’ gibi öneriler geliyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmelerimiz var. Kefirle ilgili tebligatın tekrar gözden geçirilmesi kararı alındı. Çünkü şu anda piyasadaki kefirlere bakıldığında bu ürünlerin içinde bulunan mikroorganizmaların (bakteri ve maya) tam tanımlanmadığı ve bu konuda bir kontrol sürecine ihtiyaç duyulduğu gözleniyor. Kültürel değeri olmakla birlikte, kefirlere bir standart gerekiyor. Her probiyotik de herkes için kullanılmaz. Bunun için kişiye özel kullanım şart. Akdeniz tipi beslenme, protein, karbonhidrat ve yağ dengesine dikkat edilmeli şart. Batı tipi beslenmeden yani, yüksek yağ ve şekerden, işlenmiş ürünlerden ve gazlı içeceklerden uzak durulması şart.

VÜCUDUM KORONAYA HAZIR MI?

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Koronavirüs geçirenler, bunlara dikkat

Prof. Dr. Yavuz Maşrabacı: Koronavirüs geçiren hastalardan aldığımız soruların en başında ‘Hastalık sonrası sağlığıma tamamen kavuştum mu?’ geliyor. COVID-19 geçirenlerde sıklıkla rastlanan problemler arasında psikolojik olarak yetersizlik duygusu, fiziksel harekete bağlı bazı bozukluklar ve bazı organlara ait sorunlar bulunuyor. Bu dönemde ruh haline bağlı olarak kontrolsüz yemek yeme, hareketsiz yaşam ve stres artıyor. Hatta aşısını olmuş, koronavirüs geçirmemiş kişiler bile korku içindeler. ‘Vücudumuz bu hastalığa hazır mı’ diye. Bu nedenle COVID-19 döneminde hastalığı geçiren geçirmeyen herkesin yıllık check-up’larını mutlaka yaptırması gerekiyor. Nefes egzersizi ve yürüyüşler de bu dönemde çok önemli.”

Koronavirüs geçirenler, bunlara dikkat

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