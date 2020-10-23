Koronavirüs denetlemeleri devam ediyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 2 bin 610 fabrika ve işletme ile 1113 personel servisinin denetlendiğini duyurdu.



Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 21 Ekim’de kent genelinde organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere fabrika, işletme ve tesislerle servis araçlarına yönelik denetim yapıldığını ve söz konusu denetimlerde 473 personelin görev aldığını belirtti.



Bu kapsamda, 2 bin 610 fabrika/işletme ve 1113 personel servisinin denetlendiğini aktaran Yerlikaya, 178 fabrika ve işletmenin uyarıldığını, toplam

277 bin 98 TL para cezası kesildiğini kaydetti.