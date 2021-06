Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Aşılama takvimi gündemde!

Bilim Kurulu ne zaman toplanacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı aralıklarla düzenleniyor. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen toplantıda aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak sorularının yanıt bulması bekleniyor. Ancak bu haftaki toplantının tarihi henüz belli olmadı.

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Bilim Kurulu'nda kademeli normalleşme ile ilgili de tavsiye kararı ele alınıyor. Aşı tedariki ve yeni aşılama grupları gibi konular da kurulun gündeminde olması ön görülüyor. Toplantı genellikle çarşamba ya da perşembe günü gerçekleşiyor. Bu haftaki toplantının da 23 25 haziran tarihlerinde yapılması bekleniyor.

AŞIDA YENİ REKOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni normalleşme adımlarını açıklarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada katedilen yolu bir kez daha gözler önüne serdi. Sağlık çalışanlarının yoğun gayretiyle günlerdir rekor aşılama sağlanan Türkiye'de bu kez dünya genelinde bir başarı geldi.

Gurur veren haberi "Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin" notuyla paylaşan Bakan Koca, "14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data)" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 21 Haziran 21:50 itibarıyla Türkiye'de 1. doz ve 2. doz uygulanan toplam kişi sayısı 42 milyon 747 bin 967 oldu.

Gece yarısı günlük yapılan aşı miktarını paylaşan Bakan Koca, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı. (21 Haziran Pazartesi Aşı Raporu)" ifadelerine yer verdi.

