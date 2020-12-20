Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Aşı ne zaman yapılmaya başlanacak? İşte coronavirüs aşısında son durum

Koronavirüs aşısının Türkiye'ye geleceği tarih, son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın il ve ilçe harita planına göre aşılamaya başlanacak olan bölgeler belirlenmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının uygulanacağı tarihle ilgili "Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir.” dedi. İşte, detaylar.

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu toplantısı arasında görüşme yaptı.

Bakan Koca, şunları söyledi: “11 Aralık’tan sonra gelecek demiştim. Aşı şu an depolarda hazır bekliyor. Bununla ilgili onay süreçleri başlamıştı. Çin devleti tarafından onay verilmiş oldu. Birkaç günlük bir prosedür söz konusu. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini düşünüyorum. İlk parti 3 milyon. 14 günlük bir incelemeden geçmiş olacak. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir.”

Bakan Koca “İlk aşıyı siz mi olacaksınız” sorusuna ise, “Strateji gereği öncelik sağlık çalışanları olduğu için ben de sağlık çalışanı olduğum için ilk aşı olanlardan olabilirim” karşılığını verdi.

İLK KİMLERE AŞI YAPILACAK?

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapılmıştı. Açıklamada şunlar kaydedilmişti;

Bilim Kurulumuzca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak genel öncelikler belirlenmektedir. Bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır.

* İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

* İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

* Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

* Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.

KORONAVİRÜS AŞISININ FİYATI NE KADAR?

Bakan Koca aşının fiyatıyla ilgili olarak şunları söylemişti;

Bilim Kurulumuz kimlere öncelikle yapılması gerektiği üzerinde çalışıyor. Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörü de yer yer devrede oluyor olacak.

Bu aşıyı yaparken biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Aşının dünyada fiyatı aşağı yukarı belli: 10, 12, 5-5.5 dolar. Bizim sipariş ettiğimiz aşı dünya ortalamasının üstünde bir rakam. Bu aşıyı da vatandaşımıza ücretsiz ulaştırmayı sağlayacağız. Özellikle yapılmasını gerekli gördüğümüz kesimlere ücretsiz biz yapacağız. Bunun dışında farklı bir aşıyı almak isterse vatandaşımız, üst limit koyarak eczanelerden almalarının önünü açmış olacağız.