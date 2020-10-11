Koronadan tahliye oldu, yine yakalandı! Uslanmaz hırsız

Sabıkalı hırsız Sultan Göçer, tutuklu olarak bulunduğu cezaevinden korona önlemleri kapsamında risk grubunda bulunduğu için 3 ay önce tahliye edildi. Cezaevinden çıktığında kendisini yine eski hayatı bekliyordu. Şebeke arkadaşları İsmet Yılmaz (69) ile Ahmet Yılmaz (46) kendisini karşıladı. İlk işleri bir otomobil kiralamak ve şehir şehir dolaşarak kuyumcularda hırsızlık yapmaktı. Hep birlikte işe koyuldular. Kalabalık olan kuyumcuları seçiyor, altın bakma bahanesi ile içeri giriyor, tezgâhtarları lafa tutuyorlardı. Bir boşluk anında ise el çabukluğu ile altınları cebe indiriyorlardı. Son geldikleri şehir ise Kars olmuştu. Aynı şekilde girdikleri kuyumcudan saniyeler içinde 35 bin lira değerindeki bilezikleri cebe indirmişler, fark edilmeden otomobillerine binip şehirden ayrılmışlardı.

GPS’İ UNUTTULAR

Kuyumcu Hüseyin Saçu ise soyulduğunu ancak akşam altınların eksik olduğunu gördüğünde ve kameralara baktığında anlamıştı. Kars Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızları tespit etmiş, dışarda bulunan otomobile binerek uzaklaştıklarını belirlemişti. Plaka araştırması sonunda otomobilin kiralık olduğu anlaşıldı. Hırsızların unuttukları bir şey vardı. Otomobilde GPS cihazı vardı. Bu da her gittikleri yerin görüldüğü anlamına geliyordu. GPS cihazını inceleyen Kars polisi hırsızların şehir şehir dolaştıklarını ve Ankara’ya geldiklerini tespit etti. Bunun üzerine Kars polisi Ankara’daki meslektaşları ile iletişime geçti. Sultan Göçer, İsmet Yılmaz ve Ahmet Yılmaz Ankara’da yakalandı. Önceki gün mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.