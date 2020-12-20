Korona yoğun bakımında facia

Gaziantep’teki özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin koronavirüslü hastaların tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, yüksek akım oksijen tüpü dün 04.45 sıralarında patladı. Patlamayla birlikte yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. İtfaiyeye haber veren hastane personeli, alevlerin arasında kalan hastaların tahliyesi için çalışma başlattı. Hastane personeli ve ekiplerin çabasıyla yoğun bakım ünitesindeki 19 hasta dışarı çıkarıldı. Hastalardan 9’u hayatını kaybetti. Kurtarılarak diğer hastanelerde tedaviye alınan 10 hastadan 1’i de gece yaşamını yitirdi. Yangında ölen hastaların Osman Daşdemir, Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkeş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) olduğu belirlendi. Hastaları yoğun bakım ünitesinden çıkarmak için çaba gösterirken yangından etkilenen 16 personelin 7’si yoğun bakımda tedaviye alındı.

‘YARALI HASTAMIZ YOK’

Gaziantep Valisi Davut Gül, “Burası daha önceki denetimlerde herhangi bir aksaklığın olmadığı bir hastane. Ama bundan sonraki sürece Sağlık Bakanlığımız, savcılıklarımız bakacak. Yangında yaralanan herhangi bir hastamız yok” dedi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı olayın çıkış nedeni ve sorumlularının tespiti için inceleme başlattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Gaziantep’e giden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde yangınla ilgili incelemelerde bulunduktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren yaralıları ziyaret etti.

CAMDAN KAÇTILAR

Sağlık çalışanlarının camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştığı yangın anı, cep telefonundan çekilen görüntülere böyle yansıdı.

KORONAYI YENDİ PATLAMADA ÖLDÜ

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlama ve çıkan yangında ölenlerin arasında bulunan Nizip’in Sekili kasabasının eski belediye başkanı ve ilçe belediye encümen üyesi Ali Saffet Kanpolat’ın yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Birkaç gündür durumu iyiye giden Kanpolat, yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlık yaparken dün meydana gelen feci olayda hayatını kaybetti.

ACI HABERLE ŞOK OLDULAR

Meclis üyesi Kanpolat'ın telefondan görüntülü olarak eşi Firdevs Kanpolat ile görüştüğü, durumunun iyi olduğunu söylediği ortaya çıktı. Birkaç gün içerisinde servise alınması beklenen Kanpolat'ı yeniden görmek ve kavuşmak için gün sayan ailesinin sabah gelen acı haber ile büyük şok yaşadığı öğrenildi. Kanpolat'tan geriye ise olaydan bir gün önce yapılan telefon görüşmesinden alınan ekran fotoğrafları kaldı. Kanpolat'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ve işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.