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İsmail AKKAYA - Tolga YANIK / KONYA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Korona şampiyonu

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Korona şampiyonu
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Hem 92 yaşında hem de Alzheimer hastası olan İbrahim Erkan, koronavirüse yakalandı. Erkan ilerleyen yaşına ve hastalığına rağmen virüsü yenerek alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Konya’da yaşayan Alzheimer hastası İbrahim Erkan (92), 15 gün önce kusma ve öksürük şikâyeti üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonrası koronavirüs teşhisi konulan Erkan tedaviye alındı. Bu süreçte kızı Rabia Özer de refakatçiliğini yaptı. Sağlığına kavuşan Erkan, dün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.

ŞİMDİ EVDE KARANTİNADA

Babasının tedavi sürecini anlatan Rabia Özer, “Koronavirüs olduğu anlaşılınca tedaviye başlandı. Ben de başında refakatçi olarak kaldım. Babama sürekli moral vermeye başladım. Çok şükür hastalığı atlattı ve taburcu oldu. 14 gün de evde karantinada olacak” dedi. 

Erkan’ın tedavisini gerçekleştiren Dr. Hüseyin Çeliktaş da, “Hastamız öksürük ve kusma şikâyeti üzerine geldi. İlk yapılan testi negatif, ikinci testi pozitif çıktı. Bu süreçte tedavisine başladık. Herhangi bir oksijen ihtiyacı olmadı. Genel durumu iyiydi ve taburcu ettik” ifadelerini kullandı.

 

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