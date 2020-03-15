Korona komploları

KOMPLO 1

UZAYLILAR BAŞLATTI



Her faili meçhul olayda olduğu gibi bu kez de Amerikalıların ilk hedefi uzaylılar. UFO iddialarıyla meşhur Scott Waring’e göre virüs salgınını uzaylılar başlattı ve süreç onlar tarafından idare ediliyor. İddialarını bazı ‘astrolojik’ verilerle ispatlamaya çalışan Waring’i destekleyen başka teorisyenler de var.

KOMPLO 2

VİRÜSÜ ÇİN ÜRETTİ



Bu iddianın merkezinde de Çin var. Teorisyenlerimiz virüsün Çin tarafından üretildiğini ve Çin malı ürünlerle dünyaya yayıldığını iddia ediyor. Bu teorisyenlere göre Çin’de gerçek ölü sayısı 40 bin... Virüs Vuhan’da bir yılandan yayıldı ve yılanın yaşadığı suda da ‘füze kalıntıları’ bulundu.

KOMPLO 3

BİYOLOJİK SİLAH



Bu teorinin öznesi de Çin... Virüs Çin’in çok gizli biyolojik silah programının bir parçası olarak gösteriliyor. Teorinin destekçileri Washington Times’ın iki makalesini tezlerine destek olarak kullanıyor. Bu makalelerde her teoride kendine kolayca yer bulabilen ‘İsrailli istihbaratçılar’ ve onların bu tezlere destek olarak yorumlanan beyanları var.

KOMPLO 4

KANADALI CASUS



En çalkantılı dönemlerde bile kendi halinde bir hayat süren Kanada da bu teorilerinden nasibini alıyor. Virüs, Kanada’nın Ulusal Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda çalışan bir araştırmacının açığa alınmasıyla ilişkilendiriliyor. Teoriye göre ‘casus’ olan bu araştırmacı virüsü ürettiği ya da sızdırdığı için açığa alınmış.

KOMPLO 5

İNGİLTERE’NİN İŞİ



Avrupa merkezli komplo teorilerinin odağında ise İngiltere var. Bu konudaki tweetleri sosyal medyada ‘yürüyen’ Jordan Sather’a göre 2015’te İngiltere’deki Pirbiright Enstitüsü tarafından yapılan bir patent başvurusunda, koronavisürün zayıflatılmış bir versiyonunun solunum hastalıklarına karşı aşı olarak potansiyel kullanımından bahsediliyordu. Bu iddia özellikle aşı karşıtı gruplardan büyük destek gördü.

KOMPLO 6

NÜFUS AYIKLAMASI



Çin’i hedef alan teorilerden biri de ‘demografik mühendislik’ iddiasında. Bu iddiaya göre Çin, virüsü 2018’de üretti ve yaymaya başladı. Haziran 2019’dan itibaren de nüfusun içindeki yaşlı insanlardan kurtulmak için onlara bulaştırıldı. Ancak virüs, kontrolden çıkarak herkese bulaşmaya başladı...

KOMPLO 7

4. SANAYİ DEVRİMİ



Yazar Abdullah Çiftçi ise bu virüs salgınının 4. Sanayi Devrimi’ne geçiş için kurgulandığını iddia ediyor. Çiftçi, “Dünya için uluslarüstü bir sosyal deney. 21. yüzyılda dijital topluma geçmek için herkesi evine kapatıp, Sanayi Devrimi’ni test ediyorlar. Dijital paraya geçilecek. Bu yüzden de kağıt paralarda virüs var algısı oluşturuldu” diyor.