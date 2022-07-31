Korona kavgası kanlı bitti

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İstanbul Ümraniye’de eşi ve oğlu ile birlikte yaşayan Ahmet Ali İçmek (68) emekliydi. Geçen günlerde koronavirüse yakalandı. Eşi Hava İçmek, maske takmadan dolaştığı ve mesafe tedbirine dikkat etmediği gerekçesiyle Ahmet Ali İçmek’e kızdı. 27 Temmuz’da Hava İçmek’te de hastalık belirtileri görüldü. Test yaptıran Hava İçmek hasta olduğunu öğrenince eşiyle kavgaya tutuştu. Kavgaya çiftin 28 yaşındaki oğulları Birol İçmek de dahil oldu. Karşılıklı bağrışmalar ve tehditlerin ardından Ahmet Ali İçmek mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve oğlunu tehdit etti. Birol İçmek ile babası arasında boğuşma yaşandı.

OLANLARI AĞLAYARAK ANLATTI

Boğuşurken bıçağı eline geçiren Birol İçmek babasını boynundan iki, göğsünden de bir kez yaraladı. Kavga Ahmet Ali İçmek’in kanlar içerisinde yere yığılmasıyla bitti. Evdekiler durumu hemen polise ve ambulansa bildirdi ancak ekipler geldiğinde Ahmet Ali İçmek hayatını kaybetmişti. İfadesinde evde yaşananları ağlayarak anlatan Birol İçmek tutuklandı.