Korona günlerinde İfşa'yı okuyor

Kılıçdaroğlu’nun okuduğu kitaplar arasında Hürriyet gazetesi muhabiri Toygun Atilla’nın “İfşa” kitabı da yer alıyor. Kılıçdaroğlu, salgın sürecinde evinde nasıl zaman geçirdiğini Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e anlattı. Kılıçdaroğlu film ve kitaplara daha fazla zaman ayırma fırsatı bulduğunu söyledi, Caner Taşpınar’ın “Damat”, Toygun Atilla’nın “İfşa”, Prof. Dr. Ahmet Akbulut’un “Sahabe Dönemi İktidar Kavgası” ve Lesley Hazleton’ın “İlk Müslüman” kitaplarını okuduğunu Nazım Hikmet şiirlerine de ara sıra tekrar göz gezdirme fırsatı bulduğunu anlattı. Kılıçdaroğlu, Atilla’nın ‘17-25 Aralık, 15 Temmuz’ gibi Türkiye’nin yakın dönemindeki önemli tarihlere ışık tuttuğu kitabı “İfşa”yı okuduğunu daha önce katıldığı bir programda da söylemişti. Röportajda ayrıca hayvanları çok sevdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, evde besledikleri su kaplumbağalarını İzmir’e doğal ortamında yaşaması için gönderdiğini de belirtti.

‘DOĞANIN DA HAKKI, HUKUKU VAR’

Kılıçdaroğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle çevre örgütü temsilcileriyle videokonferans yoluyla bir araya geldi. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, TEMA, Çevre Mühendisleri Odası, Nükleer Karşıtı Platformu Sekreteryası, Munzur Koruma Kurulu, Kuzey Ormanları Savunması, EGEÇEP, Ekoloji Birliği, Trakya Platformu gibi 14 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileriyle görüşen Kılıçdaroğlu, “Verdiğiniz mücadele hak mücadelesi. Verdiğiniz mücadele bir adalet mücadelesi. Doğanın da hakkı hukuku var” dedi.